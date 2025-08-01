Como foram as temporadas de Grohe desde que saiu do Grêmio

@alkholoodclub / Instagram / Reprodução

O Grêmio analisa a contratação de Marcelo Grohe, de 38 anos, que está livre no mercado após o término de contrato com o Al-Kholood, da Arábia Saudita.

Desde que deixou o Tricolor no começo da temporada de 2019, o goleiro campeão da Libertadores jogava no futebol saudita. No entanto, passou por duas equipes na Arábia.

No Al-Ittihad, atuou por cinco temporadas (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024). Foram, apesar disso, apenas dois títulos conquistados com a equipe jalde negra — Liga Saudita e Supertaça saudita.

Em 2021, recebeu o prêmio de melhor jogador da Liga da Arábia Saudita. Além disso, foi eleito o melhor goleiro dos meses de dezembro, abril e maio daquela temporada, em seleção mensal do campeonato.

Meses depois, mais uma vez Grohe figurou entre os destaques da competição nacional. O ex-goleiro gremista foi um dos três brasileiros na seleção da Liga Saudita 2022/2023, junto ao companheiro de time Romarinho e ao volante Luiz Gustavo, na época no Al Nassr.

Na última temporada, jogou no Campeonato Saudita pelo Al-Kholood. Foram 33 jogos como titular. Ele terminou o campeonato entre os cinco goleiros com mais defesas, com 102. Por outro lado, sofreu 63 gols, com média de 1,9 gol por partida.