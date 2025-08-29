Como foi o reencontro de Arthur com a Arena do Grêmio: "Voltar para casa é um momento especial"

Arthur foi apresentado nesta sexta-feira. Renan Mattos / Agencia RBS

Um rápido passeio pela Arena antecipou o reencontro de Arthur no Grêmio nesta sexta-feira (29). Um jovem que volta para casa após sair em 2018 em busca do sonho de jogar no futebol europeu.

Agora, ao retornar para sua antiga casa, é um homem mais maduro. Um jogador no apíce de sua condição física e técnica, que retorna ao clube que o revelou pronto para liderar um time que busca caminhos para deixar o momento ruim no Brasileirão.

O reencontro com alguns funcionários, inclusive com a reportagem de Zero Hora na porta do vestiário do estádio, veio acompanhado de uma frase em comum.

— Oi. Lembra de mim? — brincou.

Sorridente, e acompanhado da família, o meio-campista conversou reservadamente com o presidente Alberto Guerra e o vice de futebol Alexandre Rossato. Ao tomar seu lugar na mesa em frente ao auditório lotado da Arena, o jogador falou diretamente ao torcedor.

—É um momento especial. O meu desejo de voltar para minha casa. Agradeço a todos. Os torcedores são parte fundamental desse meu retorno — disse Arthur.

Suárez "à distância", como "torcedor"

O meio-campista se disse melhor preparado para enfrentar as expectativas de comandar a equipe. Mesmo que a fase seja diferente de alguma que ele acompanhou da Europa, quando Luis Suárez jogou pelo clube.

— As pessoas que trabalham aqui se tornam sua família. Esse vínculo que se cria. É algo especial para mim. O Grêmio teve diversas fases. Teve o Suárez. Agregou muito ao clube. E se vê a grandeza do clube por um jogador deste nível aceitar vir. Estamos em uma nova fase. Mas a intenção de todos é trabalhar e ajudar. Só vamos conseguir isso se fizermos isso todos juntos. Faço o pedido para fazermos as coisas juntos. Se todos puxarem a corda para o mesmo lado, fica mais fácil sairmos dessa — afirmou.

Sonho de voltar à Seleção

Além de defender a camisa gremista, Arthur também tem outro sonho. O volante quer render bem no clube para ter novamente mais chances na Seleção Brasileira.

— Futebol muda as coisas muito rápido. MInha principal motivação é fazer o meu melhor no Grêmio. Ter a continuidade que me faltou em alguns momentos. Fazer o melhor possível aqui. E aí sim. Talvez surja essa possibilidade. Me dedicar 100% em todas as áreas para conquistar esse novo objetivo — projetou.