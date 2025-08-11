Como foi a estreia de Carlos Vinícius, possível substituto de Braithwaite na próxima rodada

Carlos Vinícius fez sua estreia contra o Sport e pode ser titular diante do Atlético-MG. André Ávila / Agencia RBS

A derrota para o Sport por 1 a 0 ligou, mais do que nunca, um sinal de alerta para o Grêmio na temporada. A equipe terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na 15ª colocação com 20 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. Para a próxima rodada, contra o Atlético-MG, o clube terá um desfalque importante.

Braithwaite, artilheiro do time na temporada, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o confronto. Ao que tudo indica, Mano Menezes deve escalar o recém-chegado Carlos Vinícius para a vaga.

O jogador de 30 anos estreou com a camisa gremista diante do lanterna do Brasileirão. Ele entrou na segunda etapa e quase garantiu com um empate.

A primeira impressão de Carlos Vinícius

Aos 12 minutos da segunda etapa, o jogador entrou no lugar de Cristian Olivera. Com 38 minutos em campo, o jogador foi mais eficiente que Braithwaite e terminou a partida com a maior nota da cotação de GZH.

Com apenas oito minutos em campo, Carlos Vinícius recebeu no lado esquerdo da área, protegeu a bola com o corpo e cruzou rasteiro para o centroavante dinamarquês. A finalização, que foi uma das principais chances do Grêmio no jogo, parou na defesa do goleiro Gabriel.

Depois, o atacante voltou a levar perigo aos 31 minutos. Alysson cruzou e ele desviou com o pé, pelo alto, na pequena área. A conclusão não foi das melhores. Gabriel espalmou no canto.

Carlos Vinícius demonstrou que suas principais características tem relação com a imposição física, principalmente pelo alto. Em duelos, por exemplo, venceu os três que tentou. Já no chão, teve êxito em apenas um dos quatro que buscou. Quanto ao número de finalizações, foram quatro no total, sendo duas no alvo e duas fora dele.

Os números da estreia de Carlos Vinícius

Minutos em campo: 38

Finalizações (no gol): 4 (2)

Passes (certos): 8 (5)

Cruzamentos (certos): 1 (1)

Duelos no chão (ganhos): 4 (1)

Duelos no alto (ganhos): 3 (3)

Faltas cometidas: 1

Faltas sofridas: 1

*Dados do Sofascore