Como foi a carreira de Arthur após a saída do Grêmio

Arthur negocia rescisão de contrato para retornar ao Grêmio. Juventus / Divulgação

O reencontro entre Grêmio e Arthur está próximo. Depois de alguns meses de negociação sigilosa, o meio-campista de 29 anos deve ser confirmado como reforço do Tricolor nos próximos dias. A expectativa era de que o jogador poderia estar em Porto Alegre nesta quarta-feira (20), mas é provável que esse prazo não seja cumprido.

A finalização da rescisão com a Juventus, clube que tem os direitos do jogador, ainda precisa ser concluída. Mas quem acompanha de perto esse processo, acredita que não será problema para confirmar o retorno do volante ao clube que o projetou para o futebol.

A saída de Arthur para a Europa deixou cerca de 30 milhões de euros nos cofres gremistas em 2018. Ele foi campeão da Copa América de 2019 com a Seleção Brasileira, como titular em cinco das seis partidas, mas também não confirmou as expectativas de assumir uma vaga no meio-campo da equipe. Uma frustração que também se confirmou nas suas últimas temporadas pelos clubes, principalmente por conta das lesões e dificuldade de ter sequência de jogos.

Barcelona

Com o estilo de jogo comparado ao de Iniesta e Xavi, a adaptação de Arthur ao Barcelona foi rápida. O meio-campista fez 72 jogos no clube espanhol entre julho de 2018 e julho de 2020, quando foi negociado com a Juventus. Além da troca de comissão técnica, ele foi contratado quando o clube era treinado por Ernesto Valverde. Quique Setién assumiu a equipe em janeiro de 2020, mas não teve sucesso e acabou demitido em agosto.

Itália

Vendido para a Juventus, em negócio junto a contratação de Pjanic pelos espanhóis, Arthur fez 32 partidas em sua primeira temporada na Itália. No seu segundo ano, uma lesão no início da preparação o atrapalhou. Ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma ossificação da membrana interóssea da perna direita. Mesmo com quase três meses no departamento médico, o volante fez 31 jogos pela equipe na temporada 21/22. Mas foi na Itália onde ele teve sua melhor experiência. Emprestado a Fiorentina em 2023, fez 48 jogos. Além do bom rendimento, contribuiu com dois gols marcados e três assistências.

— Foi uma experiência muito negativa na Juventus. Ele nunca foi protagonista e também teve diversas lesões e a Juve sempre tentou vendê-lo, mas só conseguiu por empréstimo, porque ele tem um salário alto. Na Fiorentina ele foi muito melhor, mas a Fiorentina ao final do empréstimo não conseguiu comprá-lo à vista devido ao alto custo de seu salário e preço. Em Florença, ele era frequentemente usado como número 8 e não como volante e estava um pouco mais livre das funções defensivas — comenta Daniele Pelcca, repórter do portal calciomercato.

Inglaterra

Mas antes de voltar à Itália, Arthur também teve uma experiência no futebol inglês pelo Liverpool. A pior lesão da carreira do jogador aconteceu no clube. Durante um treinamento da equipe inglesa, o meio-campista reclamou de dores na coxa direita. Ele acabou sendo submetido a cirurgia para tratar a lesão muscular e perdeu cerca de quatro meses até ficar à disposição novamente. Ele acabou participando de apenas uma partida pela equipe principal dos Reds.

Volta à Espanha

Sem jogar no segundo semestre de 2024, acabou mais uma vez emprestado. Desta vez ao Girona, da Espanha. Em 2025, o volante fez 15 partidas pela equipe. Ao todo, ficou em campo por 942 minutos.

Em comparação com outra aposta da direção gremista, Arthur leva vantagem. Contratado para ser peça central do esquema tático de Gustavo Quinteros, Cuéllar foi utilizado por apenas 672 minutos até o momento no Tricolor.