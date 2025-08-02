Como é o retrospecto do confronto entre Grêmio e Fluminense

Fluminense e Grêmio se enfrentam neste sábado (2), às 21h, pela 18ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
O Tricolor vem de vitória sobre o Fortaleza na última rodada e é o 14º no Brasileirão, com 20 pontos. Esse será o primeiro reencontro entre a equipe gaúcha e Renato Portaluppi, que deixou o Grêmio ao término da temporada passada.
Como retrospecto, o Tricolor leva vantagem contra os cariocas. Em 94 jogos, o time gremista tem 43 vitórias, empatou em 23 oportunidades e foi derrotado em outras 28.
O último confronto entre Grêmio e Fluminense foi no segundo turno do Brasileirão do ano passado. Também no Rio de Janeiro, as duas equipes ficaram no 2 a 2 no Maracanã.
Braithwaite abriu o placar para o Tricolor, mas Arias e Kauã Elias viraram para o Flu. Já no final do jogo, de pênalti, Reinaldo empatou.
Histórico de Grêmio x Fluminense
- 94 jogos
- 43 vitórias do Grêmio (123 gols)
- 28 vitórias do Fluminense (102 gols)
- 23 empates
