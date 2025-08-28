Como a desistência de Marcelo Marques repercutiu no grupo de jogadores do Grêmio

Marcelo Marques desistiu de concorrer à presidência do Grêmio Jefferson Botega / Agencia RBS

O vestiário gremista reagiu com surpresa à decisão de Marcelo Marques de desistir de concorrer à presidência do Grêmio, anunciada nesta quinta (27), no "Sala de Redação". O episódio provocou um fenômeno bastante incomum no futebol: os atletas estão agora atentos aos bastidores da política do clube.

Conforme apurado por Zero Hora, Marcelo Marques já era visto pelo grupo como "o próximo presidente", e suas declarações eram bem vistas pelos jogadores. A perspectiva de investimentos em reforços e de um time competitivo em 2026 também gerava otimismo no vestiário.

Além disso, a atuação do empresário nos bastidores do clube era de conhecimento de vários atletas. Na semana passada, por exemplo, algumas dívidas com jogadores relativas a luvas e premiações foram quitadas com aporte do então pré-candidato.

Após Marcelo Marques anunciar a desistência da candidatura, o tema foi o principal assunto no grupo de Whats App dos jogadores. A reação geral foi de surpresa, uma vez que para os atletas o presidente do próximo triênio já estava definido.

Atenção ao cenário

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o vestiário demonstra agora curiosidade em relação aos próximos movimentos na política do clube, especialmente sobre quem se apresentará como favorito à disputa e se Marcelo Marques pode ser demovido da ideia e voltar ao páreo.