Com retorno de Dodi, Mano pode manter meio-campo do Grêmio reforçado para encarar o Flamengo

Mano deve indicar manutenção dos três volantes. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O próximo desafio do Grêmio será contra o Flamengo, no domingo (31), no Maracanã. Diante do melhor time do futebol brasileiro na atualidade, o técnico Mano Menezes deverá redobrar os cuidados defensivos.

A definição da escalação ocorrerá nos próximos treinamentos, mas a tendência é de repetição da formação com três volantes. Essa estratégia já foi utilizada na vitória sobre o Atlético-MG, em Minas, e no empate diante do Ceará, na Arena.

No triunfo por 3 a 1 contra os mineiros, Mano escalou o time com Cuéllar, Villasanti e Edenilson. Já no empate com os cearenses, o trio foi formado por Cuéllar, Alex Santana e Edenilson.

Nas duas formações, o treinador abriu mão de um meia de criação. Embora tenha sinalizado a possibilidade do retorno de Cristaldo, a tendência é de que Mano mantenha três jogadores de marcação no setor, mas não os mesmos nomes escalados no último compromisso.

Para o duelo no Maracanã, a novidade pode ser o retorno de Dodi, após cumprir suspensão, ou até a estreia do recém-contratado Erick Noriega. Alex Santana, suspenso, e Villasanti, lesionado, não ficam à disposição.

— Vamos enfrentar um dos melhores times do Brasil, um dos melhores elencos do Brasil. Mas temos capacidade de enfrentá-los como enfrentamos todo mundo. Vamos pensar o jogo como temos que pensar, com as diferenças que é um jogo para o outro jogo — projetou o técnico Mano Menezes.

Além de Dodi, Mano Menezes também terá novamente à disposição o atacante Carlos Vinícius, que esteve suspenso na última rodada. O treinador contará com mais três treinamentos para definir a escalação gremista para a próxima rodada do Brasileirão.