Com quantos estrangeiros ficará o Grêmio com as chegadas e saídas da janela?

Ao final da janela de transferências do meio do ano, que acaba no dia 2 de setembro, o Grêmio pode ter 12 estrangeiros no elenco. Arezo e Carballo saíram. Porém, mais dois jogadores de fora do Brasil podem chegar.
O peruano Erick Noriega, do Alianza Lima, está próximo de ser anunciado pelo Tricolor. O volante de 23 anos já se despediu da sua equipe e chegará em Porto Alegre nesta semana.
O clube também busca um articulador, que deve ser contratado até o final da janela, mas não há garantia de que será estrangeiro.
Nas partidas do Brasileirão, cada equipe pode inscrever nove jogadores nascidos fora do Brasil. Com a lesão do paraguaio Villasanti, que deve tirá-lo da temporada, o Grêmio ficará com 11 disponíveis para as partidas.
Monsalve é outro estrangeiro lesionado, mas ele deve se recuperar apenas em setembro, após passar por cirurgia no ombro.
Os estrangeiros do Grêmio
- Kannemann - zagueiro argentino;
- Balbuena - zagueiro paraguaio;
- Villasanti - volante paraguaio (deve ficar de fora da temporada);
- Cuéllar - volante colombiano;
- Cristaldo - meia argentino;
- Monsalve - meia argentino;
- Aravena - atacante chileno;
- Amuzu - atacante belga;
- Kike Olivera - atacante uruguaio;
- Pavon - atacante argentino;
- Braithwaite - atacante dinamarquês;
- Erick Noriega - volante peruano (deve ser anunciado em breve).