Com quantos estrangeiros ficará o Grêmio com as chegadas e saídas da janela?

Noriega deve chegar e ser o 12º estrangeiro do Tricolor. Alianza Lima / Reprodução

Ao final da janela de transferências do meio do ano, que acaba no dia 2 de setembro, o Grêmio pode ter 12 estrangeiros no elenco. Arezo e Carballo saíram. Porém, mais dois jogadores de fora do Brasil podem chegar.

O peruano Erick Noriega, do Alianza Lima, está próximo de ser anunciado pelo Tricolor. O volante de 23 anos já se despediu da sua equipe e chegará em Porto Alegre nesta semana.

O clube também busca um articulador, que deve ser contratado até o final da janela, mas não há garantia de que será estrangeiro.

Nas partidas do Brasileirão, cada equipe pode inscrever nove jogadores nascidos fora do Brasil. Com a lesão do paraguaio Villasanti, que deve tirá-lo da temporada, o Grêmio ficará com 11 disponíveis para as partidas.

Monsalve é outro estrangeiro lesionado, mas ele deve se recuperar apenas em setembro, após passar por cirurgia no ombro.

Os estrangeiros do Grêmio