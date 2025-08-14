Com projeção de mudanças, Mano comanda treino do Grêmio para enfrentar o Atlético-MG

Mano Menezes deve mexer na escalação gremista. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio segue sua preparação para enfrentar o Atlético-MG, no domingo (17), e tentar recuperar a campanha no Brasileirão. A tendência é que a equipe tenha mudanças em sua formação em função do momento do time.

No treino desta quinta-feira (14), o técnico Mano Menezes não esboçou uma equipe em campo. A comissão técnica orientou trabalhos de força e uma atividade em campo reduzido.

Antes do treino da quarta-feira (13), Mano teve uma reunião com os jogadores. Na conversa, trataram de algumas situações táticas e de postura da equipe, sem que o tom do bate papo fosse mais exaltado.

A avaliação entre alguns dos participantes da conversa era de que os assuntos tratados precisavam ser abordados nos últimos dias, mas acabaram ficando para trás por questão da sequência de jogos.

Agora, com "arestas aparadas", a expectativa é de que o time mostre em campo algumas das correções discutidas na última quarta-feira (13). Até por isso, a comissão técnica deve apostar em jogadores mais veteranos para o jogo contra o Atlético-MG.

Com este cenário, atletas como Cuéllar, Edenilson e Pavon podem ganhar oportunidade entre os titulares. Braithwaite está suspenso e dará lugar a Carlos Vinicius.

Mano terá mais dois treinos para definir o time que inicia o confronto. Um provável time tem: Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Cuéllar, Edenilson; Pavon, Cristian Olivera, Carlos Vinicius.