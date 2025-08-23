Com presença dos dois novos reforços, Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Ceará

O Grêmio divulgou a lista dos relacionados para enfrentar o Ceará, a partir das 21h deste sábado (23), na Arena. Entre os atletas estão os dois reforços apresentados nesta semana: Marcos Rocha e Erick Noriega.
Apesar do pouco tempo de treino em Porto Alegre, o lateral-direito trazido do Palmeiras irá começar a partida entre os titulares. Até mesmo pelo fato de João Pedro, recuperado de cirurgia no tornozelo esquerdo, continuar de fora.
Já o volante peruano, contratado junto ao Alianza Lima, deve iniciar no banco de reservas.
Para este compromisso, o técnico Mano Menezes conta com o retorno do centroavante Braithwaite, que cumpriu suspensão na última rodada, mas perde Dodi e Carlos Vinicius, expulsos na vitória sobre o Atlético-MG.
Aliás, a principal dúvida diz respeito à formatação do meio-campo, já que o garoto Riquelme pode retomar a titularidade, desmanchando o tripé de volantes utilizado em Belo Horizonte, no fim de semana passado.
A provável escalação gremista tem: Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Edenilson, Riquelme; Alysson, Kike Olivera e Braithwaite.
Confira os relacionados do Grêmio:
- Goleiros: Volpi e Grando
- Zagueiros: Wagner Leonardo, Kannemann, Balbuena e Jemerson
- Laterais: Lucas Esteves, Marlon e Marcos Rocha
- Volantes: Ronald, Alex Santana, Noriega, Cuellar e Edenilson
- Meias: Riquelme e Cristaldo
- Atacantes: Alysson, André Henrique, Amuzu, Aravena, Jardiel, Braithwaite e Cristian Olivera
