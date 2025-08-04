Com novo problema na lateral do Grêmio, Mano deve voltar a improvisar no setor

Grêmio terá semana cheia de trabalho até a partida contra o Sport. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O técnico Mano Menezes terá mais um dilema para a escalar a lateral direita do Grêmio. Com o novo problema de João Lucas, as opções para a posição estão escassas. Para a partida contra o Sport, será necessário utilizar um jogador de outra função.

O principal candidato e única opção neste momento é Camilo. Na derrota para o Fluminense, no sábado (1º), o volante foi utilizado na função após a substituição de João Lucas.

O lateral-direito voltou a sentir um problema muscular no Rio de Janeiro, e precisou deixar a partida. O atleta ainda passará por exames para detectar o grau da lesão.

Camilo já vinha treinando na posição em virtude do cenário de poucas alternativas. Inclusive, no período do Mundial de Clubes, ele chegou a atuar na lateral direita durante o jogo-treino contra o São José.

Opções escassas

Com a nova baixa de João Lucas, o elenco não tem nenhum lateral-direito de origem à disposição. João Pedro ainda se recupera de uma fratura no tornozelo esquerdo. A previsão é que ele possa voltar ainda antes da parada para as datas Fifa de setembro.

O zagueiro Gustavo Martins, que vinha sendo utilizado na posição, também está fora. Ele foi diagnosticado lesão muscular grau II-b do bíceps femoral da coxa direita. Além disso, Igor Serrote foi vendido para o Al Jazira Club, dos Emirados Árabes.

Apesar da venda recente de Igor Serrote, a lateral-direita não é considerada prioridade. O clube está atento ao mercado em busca de negócios de ocasião. Recentemente, o nome de Mayke, que estava no Palmeiras, esteve no radar, mas o jogador acertou com o Santos.

Até a partida contra o Sport, no próximo domingo (10), às 20h30min, na Arena, o elenco terá cinco dias de treinamentos. A reapresentação está marcada para esta terça-feira, pela manhã, no CT Luiz Carvalho.