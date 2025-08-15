Com novidade no ataque, Mano Menezes encaminha time titular do Grêmio para enfrentar o Atlético-MG

Mano comandou atividade na manhã desta sexta-feira (15). Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio está com a formação encaminhada para enfrentar o Atlético-MG, no domingo (17), e tentar recuperar a campanha no Brasileirão. A equipe terá mudanças por ausências e pelo momento do time.

No treino desta sexta-feira (15), o técnico Mano Menezes esboçou a equipe no gramado, mas o time trabalhando ainda é mantido sob sigilo. A novidade confirmada será Carlos Vinicius, que receberá a primeira oportunidade como titular, na vaga do suspenso Braithwaite.

Cascudos

Em função do momento de pressão, alguns jogadores mais experientes podem ser titulares. Atletas como Cuéllar, Edenilson e Pavon podem iniciar a partida.

Mano terá mais um treino para trabalhar o time que inicia o confronto em Belo Horizonte.

Provável escalação