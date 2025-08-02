Com novidade na lateral, Grêmio está escalado para enfrentar o Fluminense

João Lucas vai entrar no lugar de Gustavo Martins. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio enfrenta o Fluminense neste sábado (2), no Maracanã, em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão. Diante de um adversário com a atenção dividida entre a partida da noite e as oitavas da Copa do Brasil, na quarta-feira (6), Mano Menezes mandará a campo um time com três mudanças em relação a última partida, contra o Fortaleza.

O Grêmio não poderá contar com Marlon e Cristian Olivera, suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Assim, entram Lucas Esteves, na lateral esquerda, e Pavon, no ataque.

Gustavo Martins, lesionado, abre espaço na lateral direita para João Lucas. Villasanti, que era dúvida devido a um quadro de dor no púbis, também será titular. Os jovens Riquelme e Alysson também mantém suas posições entre os 11 iniciais.

Escalação

Sendo assim, o Grêmio vai a campo com: Tiago Volpi; João Lucas, Kannemann, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti, Alysson, Riquelme e Pavon; Braithwaite.

No banco de reservas estão: Grando, Luis Eduardo, Ronald, Jemerson, Camilo, Alex Santana, Edenilson, Cristaldo, Gabriel Mec, Amuzu, Aravena e Jardiel.

