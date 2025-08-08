Com lendas do clube como "presidentes", Grêmio's League divulga seus times; veja como ficou

Campeão do mundo em 1983, Mazaropi será capitão de um dos times da Grêmio's League. Guilherme Testa / Grêmio, Divulgação

O Grêmio divulgou nesta sexta-feira (8) os times da Grêmio's League, que será realizada no sábado (9), no CT Cristal. A competição de futebol 7 com regras alternativas contará com nomes históricos do clube como "presidentes" das equipes. São eles: Mazaropi, China, Ancheta, Yura Picasso e Marianita.

O torneio também contará com influencers gremistas, jogadoras do time feminino, membros da imprensa, sócios do clube e outros ex-jogadores do Tricolor. Dentre eles, estão nomes como Marcelo Moreno, Carlos Miguel, Baidek, Anderson Pico, PC Magalhães, Casemiro, Arilson, e Karina Balestra.

A divisão dos seis times ficou decidida após sorteio transmitido no canal do Grêmio no YouTube. Cada um terá 13 jogadores. Veja abaixo como ficaram as equipes.

Os times da Grêmio's Leage

Team Mazaropi

Lucas Ramos Renosto

Gabriel Altair Cunha de Souza

Luis Luisão

Bruno Soares da Silva

Luciano Mayer

Pati Gusmão

Gabriel Silva Borba

PC Magalhães

Isabela Mello

Emerson Leal

Natalia Fleischmann

Andrew Ricardo Collares Dutra

Jean Matheus Oliveira de Domingues

Team Yura

Zeze

Helder Henrique Alves dos Santos

Guilherme Vaishamer

Júlio César Soares dos Santos

Carlos Miguel

Lia Kirch da Silva

André Vieira

Renan Costa da Silva

Mariana Pereira

Luis Gustavo Langer de Moura

João Armando Daudt Pinto Guimarães

Léo Müller

Emerson Graef

Team China

Eduardo Dornelles

Guilherme Carneiro Balbinot

Carlão

Luiz Gabriel Almeida de Mello

Aquila Braga Ferreira

Roberson Alves

Gabriel da Rosa Filippozzi

Baidek

Lucas Henrique Rodrigues Santana

Julia Ortola

Guilherme Sartori da Almeida

Milton Jr

Cris Presoto

Team Picasso

Luis Henrique Martins

Murilo Vasconcelos de Oliveira

Roberto Manica

Ducker

Guilherme Motta Jantsch

Nildo Bigode

Vitor Silva Vilella

Alex Xavier

Alysson Henrique Medeiros Rodrigues

Jaqueline

Adroaldo Rodrigues Viscente

Pedro Cordeiro de Souza Siqueira

Pedro Pessanha Arend

Team Ancheta

Johni Souza

João Vitor Bitencourte

Alexandre Gaúcho

Jeferson Flores Lisboa

Flávio Henrique Vieira Reis

Karina Balestra

Vitor Maia

Caroline Quaresma

Ricardo Prass

Anderson Pico

Lucas Migueles

Karla Giovana de Souza Campos

Arilson

Team Marianita