Com lendas do clube como "presidentes", Grêmio's League divulga seus times; veja como ficou

O Grêmio divulgou nesta sexta-feira (8) os times da Grêmio's League, que será realizada no sábado (9), no CT Cristal. A competição de futebol 7 com regras alternativas contará com nomes históricos do clube como "presidentes" das equipes. São eles: Mazaropi, China, Ancheta, Yura Picasso e Marianita.
O torneio também contará com influencers gremistas, jogadoras do time feminino, membros da imprensa, sócios do clube e outros ex-jogadores do Tricolor. Dentre eles, estão nomes como Marcelo Moreno, Carlos Miguel, Baidek, Anderson Pico, PC Magalhães, Casemiro, Arilson, e Karina Balestra.
A divisão dos seis times ficou decidida após sorteio transmitido no canal do Grêmio no YouTube. Cada um terá 13 jogadores. Veja abaixo como ficaram as equipes.
Os times da Grêmio's Leage
Team Mazaropi
- Lucas Ramos Renosto
- Gabriel Altair Cunha de Souza
- Luis Luisão
- Bruno Soares da Silva
- Luciano Mayer
- Pati Gusmão
- Gabriel Silva Borba
- PC Magalhães
- Isabela Mello
- Emerson Leal
- Natalia Fleischmann
- Andrew Ricardo Collares Dutra
- Jean Matheus Oliveira de Domingues
Team Yura
- Zeze
- Helder Henrique Alves dos Santos
- Guilherme Vaishamer
- Júlio César Soares dos Santos
- Carlos Miguel
- Lia Kirch da Silva
- André Vieira
- Renan Costa da Silva
- Mariana Pereira
- Luis Gustavo Langer de Moura
- João Armando Daudt Pinto Guimarães
- Léo Müller
- Emerson Graef
Team China
- Eduardo Dornelles
- Guilherme Carneiro Balbinot
- Carlão
- Luiz Gabriel Almeida de Mello
- Aquila Braga Ferreira
- Roberson Alves
- Gabriel da Rosa Filippozzi
- Baidek
- Lucas Henrique Rodrigues Santana
- Julia Ortola
- Guilherme Sartori da Almeida
- Milton Jr
- Cris Presoto
Team Picasso
- Luis Henrique Martins
- Murilo Vasconcelos de Oliveira
- Roberto Manica
- Ducker
- Guilherme Motta Jantsch
- Nildo Bigode
- Vitor Silva Vilella
- Alex Xavier
- Alysson Henrique Medeiros Rodrigues
- Jaqueline
- Adroaldo Rodrigues Viscente
- Pedro Cordeiro de Souza Siqueira
- Pedro Pessanha Arend
Team Ancheta
- Johni Souza
- João Vitor Bitencourte
- Alexandre Gaúcho
- Jeferson Flores Lisboa
- Flávio Henrique Vieira Reis
- Karina Balestra
- Vitor Maia
- Caroline Quaresma
- Ricardo Prass
- Anderson Pico
- Lucas Migueles
- Karla Giovana de Souza Campos
- Arilson
Team Marianita
- Marcelo Pitol
- Leonardo José Kunst
- Luis Fernando Carneiro
- Lucas Blesz Rech
- Willian Domingues Coelho
- Casemiro
- Lucas Elefante
- Teco
- Frederico Fagundes Schettert
- Marcelo Moreno
- Rafa Machado
- Mc Jean Paul
- Marco Aurélio Peixoto Pires