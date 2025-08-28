Com ideia defensiva, Mano Menezes começa a montar o Grêmio para a partida contra o Flamengo

Volante retornou ao Grêmio e treinou, mas não irá para o Rio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O técnico do Grêmio, Mano Menezes, começou nesta quinta-feira (28) a esboçar a equipe para o jogo contra o Flamengo, neste domingo (31), no Maracanã. O treinador prepara uma equipe defensiva para o confronto.

A atividade da manhã, que contou com a presença de Arthur — que não viajará para o Rio de Janeiro —, foi realizada com portões fechados, e o time é mantido em sigilo. Contudo, a tendência é de uma escalação com três volantes, a partir da volta de Dodi, que cumpriu suspensão contra o Ceará.

O meio-campo deve ser composto por Dodi, Cuéllar e Edenilson. Já na zaga, diante da ausência de Balbuena, lesionado, o volante peruano recém-contratado Erick Noriega deve ser improvisado na zaga.

O provável time do Grêmio tem: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenilson; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.

O Grêmio volta a treinar na manhã desta sexta-feira (29). No sábado (30), o Tricolor faz sua última atividade antes de viajar para o Rio de Janeiro.