Com ideia defensiva, Mano Menezes começa a montar o Grêmio para a partida contra o Flamengo

Arthur participou da atividade desta quinta-feira, mas não viajará ao Rio de Janeiro para o jogo deste domingo

Rodrigo Oliveira

