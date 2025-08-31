Com gol de Volpi, Grêmio empata com o Flamengo no Maracanã

Quem diria, o Grêmio em má fase, com cinco derrota nos 10 jogos anteriores, dono de um dos piores ataques e que a defesa foi vazada nove vezes nestas mesmas partidas, pararia o Flamengo, em um domingo (31) de futebol no Maracanã? Não foi com contornos de normalidade. Tiago Volpi salvou atrás e resolveu na frente. Foi dele, cobrando pênalti, o gol do empate em 1 a 1 no Rio de Janeiro, em um jogo em que o Grêmio se defendeu como pôde.

Ele se tornou o terceiro goleiro a marcar com a camisa do Grêmio. Nelson, em amistoso na década de 1950, e Saja, em 2007, também alcançaram a façanha. O gol de Volpi levou o Grêmio aos 25 pontos e à 12ª colocação no campeonato. O Flamengo lidera com 47.

A próxima partida gremista será no dia 13 de setembro, quando recebe o Mirassol, na Arena, em partida que deve marcar a estreia de Arthur em sua segunda passagem pelo clube.

O primeiro tempo terminou sem deixar cicatrizes no placar para o Grêmio. Desde o primeiro toque na bola estava claro que o time de Mano Menezes entrou em campo para defender, defender e defender. E, quando desse, atacar.

Com 13 segundos, o Flamengo já tinha entrado na área gremista. Os cariocas desejavam acelerar o jogo. Os gaúchos objetivavam um jogo mascado. Para diminuir a velocidade do adversário, Mano escalou três quebras molas, Dodi, Edenilson e Cuéllar. Funcionou. Após 10 minutos de muito volume do adversário, a rotação da partida baixou.

Braithwaite e Carlos Vinícius foram escalados para segurar a bola na frente e afastar o Flamengo da área tricolor. Tarefa de difícil execução. O campo parecia inclinado. O Grêmio jogava a bola para frente e logo ela voltava para sua metade do campo. Boa parte da primeira etapa foi disputada com 21 jogadores no campo gaúcho.

Com picos de mais de 80% de posse de bola, os donos da casa encontraram dificuldades para criar chances, apesar do volume. Aos 40 minutos, quando os jogadores gremistas pareciam no domínio da situação, o Flamengo teve suas três únicas oportunidades. A pressão aconteceu logo após o Grêmio ter emendado sua mais longa troca de passes até então.

Volpi evitou o gol de Pedro. O centroavante chutou da pequena área. O goleiro gremista, com o peito, manteve o 0 a 0. Na sequência, o estreante Noriega, escalado como zagueiro, salvou em cima da linha. No ataque seguinte, Plata cabeceou para fora.

Castigo no segundo tempo

A resistência do Grêmio durou até os 7 minutos do segundo tempo. A carga flamenguista foi alta no começo da etapa final. Troca de passes, chute a gol, escanteio e a defesa gremista espanando a bola como podia. Até um contra-ataque se oferecer para Olivera.

O uruguaio saiu em disparada, mas errou o passe. O Flamengo roubou a bola. Ela chegou em Pedro. Em um toque, descobriu Arrascaeta. Com a precisão de um jogador de sinuca, deu um tapa na bola para colocá-la fora do alcance de Volpi: 1 a 0.

Com o placar movimentado, Mano mudou a estratégia. Cristaldo e Aravena entraram. Olivera e Braithwaite saíram. Logo depois, Pavon entrou no lugar de Edenilson. Virou bombardeio. Na metade do segundo tempo, o Flamengo tinha nove arremates contra o gol gremista. Volpi operou um milagre e evitou o segundo em cabeçada de Léo Pereira.

Um gol para a história

A intensidade da partida caiu após as trocas. O Grêmio esteve mais perto de sofrer o segundo gol do que igualar, mas aos 37 Pavon cruzou, e a bola pegou na mão de Ayrton Lucas. Pênalti. Volpi, sim Volpi, cobrou e empatou. Salvou atrás e decidiu na frente na “vitória” por 1 a 1 do Grêmio no Maracanã.

Brasileirão — 22ª rodada — 31/8/2025

Flamengo (1)

Rossi; Varela (Emerson Royal, 44’/2ºT), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz (Vertton Araújo, 31’/2ºT), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo, 12’/2ºT), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique, 31’/2ºT).

Técnico: Filipe Luís

Grêmio (1)

Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Dodi (André Henriquem 32’/2ºT), Edenilson (Pavon, 19’/2ºT) Cristian Olivera (Aravena, 14’/2ºT); Braithwaite (Cristaldo, 14’/2ºT) e Carlos Vinícius (Wagner Leonardo, 32’/2ºT).

Técnico: Mano Menezes

GOLS: Arrascaeta (F), aos 7, e Volpi (G), aos 39min do 2ºT.

CARTÕES AMARELOS: Léo Ortiz (F); Kannemann, Dodi (G).

ARBITRAGEM: Paulo Cesar Zanovelli da Silva auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva (trio mineiro). VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

LOCAL: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Próximo jogo

Sábado, 13/9 – 16h

Grêmio x Mirassol

Arena do Grêmio – Brasileirão (23ª rodada)

