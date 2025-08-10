Com estreia na zaga, Grêmio está escalado para enfrentar o Sport

O Grêmio está escalado para a partida contra o Sport, na noite deste domingo (10), às 20h30min, na Arena. E a principal novidade está na zaga: Balbuena vai fazer sua estreia com a camisa do Tricolor.
Na lateral, Camilo será improvisado por conta das lesões de João Pedro, João Lucas, e Gustavo Martins. Mais uma vez, Mano opta por Edenilson entre os volantes. Villasanti fica no banco de reservas.
Assim, o time de Mano Menezes vai a campo com Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Edenilson, Riquelme, Alysson e Kike Oliveira; Braithwaite.
No banco de reservas, ficam à disposição do treinador Gabriel Grando, Viery, Jemerson, Lucas Esteves, Ronald, Alex Santana, Villasanti, Cuéllar, Cristaldo, Amuzu, Aravena e Carlos Vinícius.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.