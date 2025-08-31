Com estreia e novo sistema, Grêmio está escalado para enfrentar o Flamengo

Para tentar surpreender o Flamengo, neste domingo (31), às 16h, no Maracanã, o Grêmio tem mudanças na escalação. O técnico Mano Menezes promove uma estreia e aposta em uma dupla de centroavantes.
Na defesa, sem Balbuena lesionado, o Tricolor terá Erick Noriega fazendo seu primeiro jogo. O jogador de 23 anos é volante, mas também pode atuar como zagueiro.
No ataque, sem Alysson, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, o técnico Mano Menezes optou por modificar o sistema tático, abrindo mão do ponta pela direita. Portanto, Braithwaite e Carlos Vinícius atuarão juntos pela primeira vez.
Outra mudança é no meio de campo. Alex Santana está suspenso e Dodi começa ao lado de Cuéllar e Edenilson, formando uma trinca de volantes.
Escalação
O time que começa tem Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi, Edenilson e Cristian Olivera; Braithwaite e Carlos Vinícius.
No banco de reservas, as opções são: Gabriel Grando, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Jemerson, Viery, Luis Eduardo, Cristaldo, Pavon, Aravena, Gabriel Mec, André Henrique e Jardiel.
