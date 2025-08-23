Com estreia de Marcos Rocha, Grêmio está escalado para enfrentar o Ceará

Marcos Rocha fará sua primeira partida. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio está escalado pelo técnico Mano Menezes para enfrentar o Ceará pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida marcará a estreia do lateral-direito Marcos Rocha com a camisa gremista.

Além disso, o treinador fará mais duas trocas em relação ao time que venceu o Atlético-MG na última rodada do campeonato de pontos corridos. Alex Santana entra na vaga de Villasanti, lesionado, e Braithwaite assume o lugar de Carlos Vinícius, suspenso.

Assim, o Tricolor entrará em campo com Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Alex Santana, Cuéllar, Edenilson; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite.

No banco, Mano terá à disposição Thiago Beltrame, Jemerson, Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Riquelme, Cristaldo, Noriega, Ronald, Amuzu, André Henrique, Aravena e Jardiel.

O Grêmio ocupa a 13ª posição no Brasileirão, com 23 pontos. O Tricolor está a quatro pontos do Z-4 da competição.