Com estreante na defesa, Grêmio enfrenta o Flamengo no Maracanã

Mano Menezes tenta quebrar sequência invicta do Flamengo no Maracanã. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O último compromisso do Grêmio em agosto reserva um adversário em alta. Líder do Brasileirão, com 46 pontos em 20 jogos, o Flamengo recebe o Tricolor no Maracanã, neste domingo (31). A partida, válida pela 22ª rodada do campeonato, está marcada para às 16h.

Depois do empate sem gols com o Ceará na Arena, o time gremista está no 14º lugar na tabela. A equipe de Mano Menezes somou em 20 jogos, a partida atrasada contra o Botafogo ainda será recuperada, 24 pontos.

A semana de treinos no CT Luiz Carvalho foi uma das mais tranquilas dos últimos meses. Todo o foco da cobertura dos últimos dias acabou centrada em questões extracampo. Primeiro, a pauta foi a chegada de Arthur. Depois o foco da imprensa foi o surpreendente anúncio da desistência de Marcelo Marques da disputa à presidência do Grêmio. Até que na última sexta (29), quando o meio-campista foi apresentado, Marcelo comunicou que voltará a ser candidato.

Mano aproveitou que os holofotes estavam voltados para outras questões além do time. A lesão de Balbuena, que não entrará mais em campo nesta temporada por causa de uma fratura, abriu uma brecha a ser preenchida no sistema defensivo. O escolhido para a vaga em aberto foi Noriega.

O peruano jogará ao lado de Kannemann no sistema defensivo. Marcos Rocha e Marlon serão os laterais. No meio, o técnico repetirá a fórmula de ter três volantes juntos no setor. Dodi, que cumpriu suspensão contra o Ceará, será titular junto a Cuéllar e Edenilson. O ataque terá o trio Alysson, Cristian Oliveira e Braithwaite.

O Flamengo poderá ter um desfalque importante para o jogo. Após a reapresentação dos jogadores na última quarta-feira (27), Jorginho reclamou de dores musculares e não treinou com os demais companheiros. O volante realizou tratamento no clube, mas deve ser preservado na partida deste domingo.

Filipe Luís conta com três alternativas para a vaga: De La Cruz, Allan e Evertton Araújo. Pulgar e Alex Sandro também são ausências da equipe carioca. A dupla também está em tratamento de lesões no departamento médico.