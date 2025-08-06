Com escassez na lateral direita do Grêmio, Mano tem quatro opções para improvisar

Camilo deve ser o lateral-direito contra o Sport. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A lateral direita é a principal dor de cabeça do técnico do Grêmio, Mano Menezes, na montagem do time para o jogo contra o Sport, domingo (10). Devido aos desfalques, mais uma vez o treinador terá que improvisar no setor.

Conforme indicado nos últimos jogos, Camilo deve atuar na função diante do time pernambucano. Porém, o treinador já prepara nos treinos outras peças para atuar em caso de necessidade.

Além de Camilo, há mais três nomes que atuaram na lateral direita ao longo da carreira: os volantes Ronald, Edenilson e o zagueiro Jemerson.

O problema existe porque os laterais João Pedro e João Lucas estão entregues ao departamento médico, assim como o zagueiro Gustavo Martins, que deu boa resposta no setor.

Em fase final de recuperação de fratura no tornozelo esquerdo, João Pedro é o mais próximo de retornar aos gramados. Há a possibilidade de o atleta voltar a ser relacionado contra o Alético-MG, no dia 17, ou diante do Ceará, no dia 23.

Gustavo Martins e João Lucas têm lesão muscular e devem demorar um pouco mais. Em uma hipótese otimista, o primeiro tem possibilidade de voltar no dia 31, contra o Flamengo. Já o segundo retornará apenas em setembro.

Para o jogo contra o Sport, Mano Menezes contará com os retornos de Marlon e Cristian Olivera, que voltam de suspensão. Além disso, o zagueiro Balbuena, recentemente contratado, pode fazer a estreia ao lado de Wagner Leonardo.

O provável time do Grêmio tem Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Cristian Olivera e Riquelme; Alysson e Braithwaite.

Grêmio e Sport enfrentam-se no domingo (10), às 20h30min, na Arena.

