Com dois reforços e três retornos, Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Sport

Balbuena está relacionado para enfrentar o Sport. Lucas Uebel / Grêmio,divulgação

O Grêmio tem novidades na lista de relacionados para enfrentar o Sport, neste domingo (10), às 20h30min, na Arena. Além dos dois reforços, três atletas também voltam a ficar à disposição.

Balbuena e Carlos Vinicius, que foram apresentados nos últimos dias, devem estrear com a camisa gremista. O zagueiro, inclusive, deve ser titular na vaga de Kannemann, suspenso.

Outros acréscimos incrementam a lista da comissão técnica. Marlon e Cristian Olivera voltam após suspensão. Cuéllar retorna após lesão e um período especial de preparação física.

Braithwaite, que teve dores no pé durante a semana, está na lista. Villasanti tem convivido com dores no púbis, mas também foi escolhido para integrar a delegação do jogo.

A situação do paraguaio é um dos mistérios que ainda é mantido nos bastidores. Em princípio, ele deve ter condições de ser titular. Porém, em alguns treinos da semana, o volante foi substituído no time principal por Edenilson e Cuéllar.

Provável escalação

O Grêmio deve iniciar o jogo com Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti (Edenilson ou Cuéllar); Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para enfrentar o Sport