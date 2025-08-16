Com desfalques e nova improvisação na lateral, Grêmio chega a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG

Cuéllar (foto) deve ganhar chance entre os titulares. Bruno Flores / Agencia RBS

O Grêmio está em Minas Gerais para enfrentar o Atlético-MG, neste domingo (17), pelo Brasileirão. A partida ocorre às 16h, na Arena do Galo.

Antes de sair de Porto Alegre, a delegação sofreu uma emboscada. Um grupo de torcedores cercou o ônibus da delegação e chegou a quebrar as janelas do coletivo.

A delegação chegou a Belo Horizonte por volta das 16h30min deste sábado (16) e com baixas. Camilo e Pavon, com desconforto muscular, e Braithwaite, suspenso, são ausências.

Com isso, a tendência é de que o volante Ronald seja improvisado na lateral direita. No meio-campo, Edenilson e Cuéllar devem ganhar chance entre os titulares. Carlos Vinicius herda a vaga no ataque.

O time foi encaminhado com Mano Menezes com duas trocas.

A provável escalação tem: Volpi; Ronald, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuéllar, Edenilson, Alysson e Cristian Olivera; Carlos Vinicius.

Confira os relacionados: