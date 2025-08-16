Grêmio

Solo mineiro
Notícia

Com desfalques e nova improvisação na lateral, Grêmio chega a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG

Sem Camilo, Ronald pode ser utilizado como lateral-direito

Bruno Flores

Direto de Belo Horizonte

