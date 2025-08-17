Com Carlos Vinicius como titular e outras quatro mudanças, Grêmio está escalado para enfrentar o Atlético-MG

Carlos Vinicius será titular pela primeira vez com a camisa do Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Para o Grêmio enfrentar o Atlético-MG na Arena do Galo, neste domingo (17), às 16h, Mano Menezes realizou mudanças na escalação. O técnico mudou cinco jogadores em relação ao último jogo, que foi a derrota para o Sport, em Porto Alegre.

Pela primeira vez titular com a camiseta tricolor, Carlos Vinicius substitui Braithwaite, que está suspenso. O atacante estreou na última rodada, entrando na segunda etapa.

No meio de campo, Mano optou por começar com três volantes: Villasanti, Cuéllar e Edenilson. O colombiano não atua desde o dia 7 de maio, contra o Atlético Grau, pela Copa Sul-Americana.

Na lateral-direita, o improvisado da vez é Ronald. Na defesa, uma dupla inédita com Balbuena e Kannemann. Wagner Leonardo vai para o banco.

A escalação tem: Volpi; Ronald, Balbuena, Kannemann e Marlon; Villasanti, Cuéllar, Edenilson, Alysson e Cristian Olivera; Carlos Vinicius.

No banco de reservas, as opções são: Gabriel Grando, Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Dodi, Alex Santana, Riquelme, Cristaldo, Aravena, Amuzu, Jardiel e André Henrique.