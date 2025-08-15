Com aporte milionário, Grêmio vasculha o mercado em busca de reforços

Dirigentes pretender dar mais opções ao técnico Mano Menezes. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O técnico Mano Menezes quer contar com mais reforços para a sequência da temporada. Após confirmar as contratações de Balbuena, Carlos Vinícius e, por último, do lateral-direito Marcos Rocha, a diretoria trabalha para oferecer ainda mais opções ao treinador. O empresário Marcelo Marques mantém R$ 63 milhões à disposição do clube.

Com Cristaldo e Monsalve em baixa, uma investida na contratação de um meia é possível. A desistência na negociação por Roger Guedes também amplia o leque de alternativas.

Caso encontre no mercado um jogador considerado “indiscutível”, o Grêmio pode utilizar parte do aporte de 10 milhões de euros para avançar nas tratativas. A ideia, no entanto, é usar esse valor para outras frentes de negociações.

Outra possibilidade é a chegada de mais um volante. Mesmo com vários nomes à disposição, os dirigentes pretendem reforçar ainda mais o meio-campo. Recentemente, o clube já havia investido na contratação de Alex Santana.