Colunistas opinam: os possíveis retornos de Arthur e Marcelo Grohe são uma boa para o Grêmio?

Arthur e Marcelo Grohe podem retornar ao Grêmio. Carlos Macedo/Agencia RBS/// / Ricardo Duarte/Agencia RBS

O Grêmio negocia a contratação de cinco reforços para a sequência da temporada. Destaque para os possíveis retornos de dois nomes: o volante Arthur e o goleiro Marcelo Grohe.

De acordo com o que foi apurado por Zero Hora, o meio-campista negocia a rescisão contratual com a Juventus. Enquanto o goleiro está sem clube e livre para acertar com uma nova equipe.

Pensando nisso, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: os prováveis retornos de Arthur e Marcelo Grohe são uma boa para o Grêmio? Confira as opiniões abaixo.

Para o atual cenário do Grêmio, sim. Grohe é muito profissional. A carreira de Arthur nunca engrenou na Europa por razões físicas. Não vingou como se imaginava. Saiu do radar da Seleção. Mas, no futebol brasileiro, está acima. Pode ajudar, sim. Creio que será meia, e não mais volante. Ambos não têm direitos envolvidos. Por mais que o salário seja alto, envolve menos dinheiro. Mas é importante o torcedor ter em mente que se passaram oito anos da Libertadores 2017.

São boas contratações, sim. Grohe dará ao vestiário liderança e raízes de quem foi formado e cresceu no clube. Arthur, mesmo que tenha apresentado nível abaixo na Europa nos últimos anos, tem qualidade de sobra para fazer diferença aqui no futebol brasileiro.

São jogadores que, independentemente de terem tido sucesso na primeira passagem pelo Grêmio, chegam para acrescentar devido às carências que o grupo tem. O Tricolor carece de um goleiro com a experiência, a casca e a qualidade do Marcelo Grohe para chamar de seu. Mas também precisa muito de um jogador com a característica do Arthur para ser uma espécie de dono do meio-campo. É algo que o Arthur conseguiria fazer. O que a gente pode dizer é que, no momento, o Grêmio precisa mais do Arthur do que, por exemplo, do Roger Guedes.