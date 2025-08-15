Colunistas opinam: o que Mano precisa mudar na escalação para o Grêmio atacar e defender melhor? 

Tricolor perdeu para o lanterna do campeonato. André Ávila / Agencia RBS

A decisão passa pelo entendimento de que o time pode render mais e de que o problema não é a condução do técnico. Após a partida contra o Sport, Mano admitiu que o time estagnou depois da parada para o Mundial, ao contrário do que havia sido prometido.

— A equipe não está conseguindo se defender bem, nem atacar — afirmou.

Pensando nisso, colunistas de Zero Hora opinam o que Mano precisa mudar na escalação para o Grêmio se defender e atacar melhor. Confira abaixo.

O Mano tinha encontrado uma forma do Grêmio jogar e a partir dessas modificações as coisas não aconteceram. O que é preciso fazer nessas horas? Simplificar. E como se faz isso?

Colocando os jogadores certos, sem improvisações, criando um time que diminua o risco, melhorando um pouco o sistema defensivo. Talvez colocando um volante a mais, criando transições um pouco mais simples, liberando os lados do campo com jogadores rápidos, de um lado o Cristian Olivera, do outro o Marlon. E mudando algumas situações, sobretudo na abertura do meio-campo, com volantes um pouco mais fortes.

Me parece que a principal notícia pode ser a volta do Cuéllar. Ele pode organizar um meio-campo um pouco mais forte, mais sólido, para facilitar a vida dos zagueiros. E me parece que isso já pode estar melhorando, com a chegada do Balbuena. E na frente, um centroavante. Eu acredito muito que o Grêmio possa evoluir a partir daí.

Mano deverá contar com João Pedro na próxima semana, o que já ajuda a colocar cada um no seu lugar. O meio-campo do Grêmio parece pouco talhado para levar a bola à frente, o que obriga os zagueiros a insistirem na ligação direta. Cuéllar precisa dizer a que veio. Se ele tiver capacidade física, o Grêmio ganha chance de ter saída fluída de trás. Na frente, a entrada de Carlos Vinícius dará a Mano uma presença de área

Mano Menezes vai colocar Cuéllar de primeiro volante e terá outros dois marcadores no meio porque disse que ia revisar tudo que fez até agora. Seu título será deixar o Grêmio em 16º lugar e assim evitar a quarta queda na história do clube. Ficou claro que, com permanência confirmada para a abertura do returno, vai ser do seu jeito. Com total autonomia.

O que o Mano precisa é de reforços, jogadores que venham dar mais qualidade ao time do Grêmio. Ele tira um, bota para um lado, bota para outro, bota para a esquerda, bota para o meio e a coisa não acontece, porque são jogadores aquém da necessidade do Grêmio.

Contratar três, quatro, cinco jogadores é uma obsessão que não pode ser retirada dos dirigentes do Grêmio, e se eles não tiveram essa obsessão, estão correndo o risco de rebaixamento.