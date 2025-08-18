Colunistas opinam: a vitória contra o Atlético-MG credencia o Grêmio a buscar G-6 ou apenas afasta a equipe do rebaixamento? 

Grêmio venceu o Galo por 3 a 1. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A improvável vitória do Grêmio contra o Atlético-MG, por 3 a 1, foi um respiro e tanto para os gremistas. Depois de uma sequência de resultados negativos, o feito em Belo Horizonte serviu para aliviar parte da pressão sobre Mano Menezes e seu elenco.

Certamente, a vitória sobre o Galo pode ter empolgado uns mais do que outros. Será que dá para acreditar em disputa por vaga na Libertadores? Ou foco segue sendo se distanciar do rebaixamento?

Pensando nisso, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: a vitória contra o Atlético-MG credencia o Grêmio a buscar G-6 ou apenas afasta a equipe do rebaixamento? Confira as opiniões abaixo.

— Mesmo com a surpreendente vitória, o Grêmio ainda precisa de consistência para pensar em algo além do que escapar do rebaixamento. Não se pode fazer qualquer tipo de previsão que não seja, com os pés no chão, de fugir ponto a ponto dessa zona de risco. Depois disso, pode-se imaginar. Mas hoje, o objetivo é fugir do rebaixamento.

— Não credencia (na luta pelo G-6), ao menos, por enquanto. Para pensar em algo além do campeonato de segurança, é preciso rotina de organização e melhora ofensiva substancial. O Grêmio já fez partidas satisfatórias em 2025, mas nunca repetiu uma, duas, três vezes. Como será em casa, tendo de propor e criar espaços por si mesmo? Um passo após o outro.

— Muita calma nessa hora. A vitória sobre o Galo foi importantíssima e necessária, visto o contexto que estamos no Brasileirão. Mas o Grêmio ainda tem suas limitações e dificuldades. Precisa de uma sequência positiva para pensarmos em algo além de fazer um campeonato seguro. Mas estou torcendo para que essa vitória sirva como uma virada de chave para o time na competição.

— O caminho do Grêmio é longo. Foi uma vitória importante, mas a primeira e principal luta do time é escapar do rebaixamento. O jogo contra o Atlético-MG teve elementos que não podem ser retirados do contexto, como o fato de o adversário ter atuado menos de 72 horas em uma partida dura, pela Sula, e de o Grêmio ter jogado em um modelo reativo. Será preciso mudar essa postura contra o Ceará, quando a bola estará em seus pés, assim como as diretrizes da partida.