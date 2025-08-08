Clubes da Rússia fazem sondagens por atacante do Grêmio

Atacante de 19 anos tem multa rescisória de 60 milhões de euros para o Exterior. Duda Fortes / Agencia RBS

O mercado do Exterior segue atrás dos talentos brasileiros. O alvo da vez no Grêmio é Alysson Edward. Promovido ao time principal, e titular da equipe sob a gestão de Mano Menezes, o jovem de 19 anos recebeu sondagens de dois clubes da Rússia.

Segundo apuração de GZH, não foi formalizada nenhuma proposta até o momento. Mas as conversas indicam que os russos do Dínamo de Moscou e do CSKA Moscou estudam oferecer cerca de 15 milhões de euros ao Grêmio, aproximadamente R$ 95 milhões.

A multa rescisória estipulada em contrato é de 60 milhões de euros (R$ 384 milhões) para clubes do Exterior. A validade do vínculo é até 31 de dezembro de 2028.

A janela de transferências na Rússia fica aberta até o dia 11 de setembro. A Fifa permite a chegada de jogadores ao mercado brasileiro até o dia 2 de setembro.

Pelo Grêmio

Com 24 jogos pelo time profissional, Alysson marcou um gol e deu duas assistências até o momento pelo Tricolor.