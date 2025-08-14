Clube dos Estados Unidos anuncia volante do Grêmio; veja detalhes do negócio

Volante uruguaio tem contrato com o Tricolor até o fim de 2026. Divulgação / Portland Timbers

Um dia depois do Grêmio anunciar a saída de Felipe Carballo, foi a vez do Portland Timbers oficializar o negócio.

Na tarde desta quinta-feira (14), o clube dos Estados Unidos confirmou a chegada do volante de 28 anos que volta a ser emprestado depois de defender o New York Red Bulls até julho deste ano.

— Estamos muito felizes em adicionar o Felipe ao elenco. Ele é um jogador que acompanhamos de perto desde sua chegada à MLS e ficamos impressionados com a qualidade que ele demonstrou pelo New York Red Bulls. A liderança e a perspicácia futebolística do Felipe complementam nosso atual grupo de meio-campistas, e esperamos que ele tenha um impacto imediato em campo para nós — disse o técnico Phil Neville.

Desta vez, o empréstimo tem validade até dezembro. No contrato, há uma cláusula de confidencialidade que impede a divulgação dos valores envolvidos na transferência, mas de acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo a opção de compra está fixada em 2 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões), mais gatilhos por metas.

Comprado pelo Grêmio no fim de 2022 por 3 milhões de dólares junto ao Nacional-URU, o atleta permanece vinculado ao Tricolor até dezembro de 2026. No total, disputou 55 jogos com a camisa gremista, anotando dois gols e dando uma assistência.