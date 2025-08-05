Clube da MLS tem interesse em jogador do Grêmio

Carballo pode retonrar aos Estados Unidos. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Ao que tudo indica, o volante Felipe Carballo mal retornou a Porto Alegre e já pode arrumar as malas novamente rumo aos Estados Unidos. Segundo a imprensa norte-americana, o jogador recebeu uma proposta para atuar no Portland Timbers.

O Grêmio, por sua vez, não se opõe a uma nova negociação envolvendo Carballo. Na última temporada, o uruguaio já havia sido emprestado ao New York Red Bulls, outro clube da Major League Soccer (MLS). O entrave, no entanto, é que um novo empréstimo coincidiria com a reta final do vínculo do atleta com o clube gaúcho.

O contrato de Carballo com o Grêmio vai até dezembro de 2026. Ou seja, caso aceite novo empréstimo, ainda que com opção de compra, o jogador poderia retornar apenas no fim do vínculo com o Tricolor.

A possível saída do volante também ganha relevância diante do elevado número de estrangeiros no elenco. Atualmente, o técnico Mano Menezes conta com 12 atletas nascidos fora do Brasil.