Clube brasileiro faz proposta por ex-Grêmio que atua nos EUA; diz jornalista

Rodrigues está em sua quarta temporada no San Jose Earthquakes, da Major League Soccer (MLS). San José Earthquakes / Divulgação

O Fortaleza está negociando a contratação de Rodrigues, ex-zagueiro do Grêmio, que atua no San Jose Earthquakes, da Major League Soccer (MLS). A informação é do jornalista carioca Venê Casagrande, do SBT.

Conforme o jornalista, a ideia do time cearense é ter o defensor em definitivo e as negociações entre as partes estão avançadas.

Revelado pelo ABC e com passagem na base gremista, o defensor de 27 anos está em sua quarta temporada no San Jose, que pagou US$ 1,2 milhão pelo zagueiro (US$ 500 mil pelo empréstimo e US$ 700 mil pela compra).

No ano passado, em entrevista ao colunista Eduardo Gabardo, de Zero Hora, o zagueiro se disse "muito feliz" nos EUA.