Cinco nomes "incontestáveis" que o Grêmio poderia contratar após desistência por Roger Guedes

Colombiano Hinestroza é um nome sondado por outras equipes brasileiras e que poderia agregar ao time do Grêmio. Jaime SALDARRIAGA / AFP

O atacante Roger Guedes era o principal desejo do Grêmio para esta janela de transferências. O jogador era a ficha um para ocupar o cargo de "jogador incontestável", termo usado pelo empresário Marcelo Marques.

Nesta quarta-feira (13), o Grêmio anunciou que desistiu da contratação de Roger Guedes.





Zero Hora separou cinco jogadores que poderiam ser considerados "incontestáveis" que o Grêmio pode tentar a contratação.

Hinestroza

Jogador é o principal nome do Atlético Nacional, que enfrentou o Inter na Libertadores deste ano. @nacionaloficial / Reprodução / Instagram

Um dos grandes nomes da fase de grupos da Libertadores, o colombiano de 23 anos defende o Atlético Nacional e atraiu interesse de outros clubes brasileiros como Botafogo e Fluminense. Segundo o GE, o clube colombiano aceita negociar 80% dos direitos econômicos do atleta por 8 milhões de dólares (R$ 44,3 milhões).

Nesta temporada, Hinestroza marcou cinco gols e deu oito assistências em 33 partidas. Na Libertadores, o atacante participou de quatro gols em cinco jogos e teve destaque pelo estilo veloz e driblador. Em função da idade, o jogador chegaria ao Tricolor com alto potencial de revenda.

Gabriel Pec

Jogador defendeu a Seleção Olímpica em 2024. FEDERICO PARRA / AFP

Outro com potencial de revenda, mas que também pode dar resultado imediato dentro de campo é o atacante Gabriel Pec, ex-Vasco. Aos 24 anos, ele defende o Los Angeles Galaxy. Na temporada passada, marcou 19 gols e deu 18 assistências em 38 jogos, sendo eleito a principal contratação da MLS na temporada.

Em 2025, o atacante balançou as redes oito vezes em 29 jogos. Em janeiro de 2024, o jogador foi comprado pelo Los Angeles Galaxy, que pagou ao Vasco 10 milhões de dólares (R$ 48,9 milhões na época), conforme o GE. Sendo assim, em função da valorização do atleta, estima-se que o valor do jogador tem aumentado em relação a sua saída do Brasil.

Bitello

Ex-Grêmio, Bitello está no futebol russo, mas quase retornou ao Brasil para jogar no Botafogo. X: @fcdynamo / Divulgação

Conhecido do torcedor gremista, o meia de 25 anos foi negociado pelo clube em 2024 com o Dínamo Moscou, da Rússia, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na cotação da época). Na primeira temporada pelo clube, Bitello marcou três gols e deu 11 assistências, em 35 jogos.

No começo do ano, o Botafogo chegou a sondar o atleta como possível substituto de Thiago Almada. Segundo o Lance, Bitello gostaria de deixar o futebol russo, mas as negociações com o clube carioca fracassaram.

Sinisterra

Jogador está no futebol inglês desde 2022. JUSTIN TALLIS / AFP

Aos 26 anos, o colombiano defende o Bournemouth, da Inglaterra, desde 2023. Sinisterra foi convocado por sua seleção para a disputa da Copa América de 2024, quando a Colômbia foi vice-campeã. Na última temporada, ele teve pouco espaço no futebol inglês e disputou apenas 14 jogos, marcando um único gol.

Recentemente, o Cruzeiro demonstrou interesse no jogador, que tem como principais qualidades o drible e a velocidade. Segundo o GE, o clube mineiro já tem tratativas com o estafe do atleta. Em 2023, o Bournemouth desembolsou cerca de R$ 146 milhões para contratar o jogador. Em função da má fase na Inglaterra, é muito provável que a pedida para negociá-lo esteja bem abaixo do valor.

Leonardo Fernández

Léo Fernández é o principal jogador do Peñarol, classificado para as oitavas da Libertadores. Eitan ABRAMOVICH / AFP

Atualmente no Peñarol, clube em que utiliza a camisa 10, o uruguaio vive o melhor momento da carreira. Meia armador, ele poderia suprir a carência do Grêmio no setor, já que Monsalve está lesionado e Cristaldo não vive bom momento.

Aos 26 anos, o jogador é referência na bola parada e tem a parte técnica como principal característica. No Brasil, ele chegou a defender o Fluminense em 2023, sendo campeão da Libertadores, mas como reserva. Nesta temporada, ele tem nove gols e nove assistências em 31 jogos.