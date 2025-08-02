Cinco estrangeiros do Grêmio estão fora do jogo contra o Fluminense; entenda os motivos

Balbuena ainda está sendo preparado para estrear. ANGELO PIERETTI / Grêmio,Divulgação

O Grêmio admite que pretende liberar estrangeiros nesta janela de transferência por dois motivos: se adequar ao limite em competições nacionais e aliviar a folha salarial. Dos 12 jogadores do plantel que não são brasileiros, apenas sete estão à disposição para o jogo contra o Fluminense, neste sábado (2), no Rio de Janeiro. Os motivos para as cinco ausências são diversos.

Em partidas da CBF, o limite é de nove estrangeiros relacionados. Em torneios da Conmebol, não há restrição, mas o clube foi eliminado da Copa Sul-Americana.

Apesar deste planejamento, um dos estrangeiros que desfalcam o Grêmio neste sábado é um recém-chegado: o zagueiro paraguaio Balbuena. Ele está regularizado para atuar, mas ainda adquire a melhor condição física e deve estrear contra o Sport.

O colombiano Monsalve se recupera de cirurgia no ombro direito e deverá seguir ausente no mês de setembro. Gustavo Cuéllar, também colombiano, evoluiu fisicamente e deve ganhar novas chances também a partir da próxima rodada do Brasileirão, sendo preservado da viagem ao Rio de Janeiro. O uruguaio Cristian Oliveira está suspenso por terceiro cartão amarelo.

O quinto ausente é o argentino Carballo, que voltou de empréstimo do New York Red Bull, dos Estados Unidos, mas não deve ser aproveitado.

Relacionados

Estão relacionados no hotel Hilton em Copacabana para enfrentar o Fluminense os seguintes estrangeiros: os argentinos Kannemann, Pavon e Cristaldo, o paraguaio Villasanti, o belga Amuzu, o chileno Aravena e o dinamarquês Braithwaite.

Negociações

O clube recentemente emprestou o uruguaio Matías Arezo ao Peñarol.

Além de Carballo, os outros dois mais cotados para eventuais negociações são o belga Amuzu, que enfrenta problemas de adaptação ao Brasil, e o argentino Cristaldo, que perdeu a titularidade. Porém, o clube só pretende liberá-los por propostas elevadas, e nenhuma outra saída é descartada.

Há um pleito na CBF para reduzir o limite de jogadores estrangeiros nas competições nacionais para os próximos anos. O Grêmio só deve buscar reforços de fora do Brasil caso consiga negociar os que já tem.