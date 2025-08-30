Celso Rigo expõe fator determinante para Marcelo Marques voltar ao processo eleitoral do Grêmio: "Foi a torcida"

Celso Rigo é candidato ao Conselho Deliberativo do Grêmio. Camila Hermes / Agencia RBS

Candidato ao Conselho Deliberativo do Grêmio, Celso Rigo participou do Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, na noite desta sexta-feira (29). Apoiador de Marcelo Marques, ele abordou a situação do pré-candidato à presidência tricolor e contou que o carinho da torcida foi determinante para que ele voltasse atrás e mantivesse a campanha.

— Foi a torcida. A manifestação da torcida, a mensagem de "fica", "volta". Isso mexeu muito com ele para pensar, dar uma relaxada e voltar para a linha de frente. Ele construiu uma campanha, um nome, uma candidatura vitoriosa por tudo que fez em tão pouco tempo. Então, começou a analisar tudo isso e acabou voltando, para a nossa felicidade e dos gremistas — contou Celso Rigo.

O empresário também expôs que foi surpreendido com a entrevista de Marcelo Marques ao Sala de Redação. Celso Rigo também não sabia que a manifestação seria acerca da pré-candidatura.

— Todo mundo foi pego de surpresa. A gente não esperava, depois que fomos entender a atitude dele por conta de todo o estresse desde a compra da Arena e todos os últimos envolvimentos com o clube. E acho que isso pesou bastante. Estava bastante exausto e teve mais aquela questão de chapa e nomes que, talvez, tenha sido a gota d'agua. Mas a gente não imaginava — relembrou.

Projeções para o futuro

Celso Rigo também enfatizou os projetos para a próxima temporada. Ver o crescimento da torcida e voltar a conquistar título estão entre os objetivos.

— A ideia do Marcelo é que o Grêmio seja a quinta maior torcida, no mínimo, a quinta força. E depois, claro, galgar outras posições acima. A gente sabe que isso aí não é tão fácil — completou, falando sobre títulos e a concorrência com times ricos, como Flamengo e Palmeiras:

— Hoje, o Flamengo tem dois times. O reserva se encaixa em muitos clubes, inclusive no nosso. O mesmo para o Palmeiras. Então, a gente tem que ter essa consciência, tem que fazer o melhor e ir crescendo, porque daqui a pouco uma competição de Copa do Brasil de mata-mata, a gente pode ir longe, buscar título. E por aí vai — finalizou.

Celso Rigo encabeça a chapa "Celso Rigo e Marcelo Marques - O Grêmio é Nosso" ao Conselho Deliberativo do Grêmio. Os nomes foram divulgados nesta sexta.