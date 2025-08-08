Braithwaite volta a treinar, mas Grêmio mantém dúvida no meio-campo para enfrentar o Sport

Com dores no pé direito, dinamarquês havia sido preservado da atividade de quinta-feira. Luis Eduardo Muniz / Grêmio FBPA

O Grêmio tem um problema a menos para enfrentar o Sport, no próximo domingo (10), na Arena. Braithwaite voltou a treinar na manhã desta sexta-feira (8), restando como dúvida na escalação uma última vaga no meio-campo.

O dinamarquês havia sido preservado da última atividade no CT Luiz Carvalho, por conta de dores no pé direito, decorrentes de uma pancada sofrida ainda contra o Juventude, no início de junho.

Desta vez, o atleta passou novamente pela fisioterapia antes da atividade, mas acompanhou os companheiros nos trabalhos com bola no gramado.

Restando uma último treinamento agendado para este sábado (9), o técnico Mano Menezes mantém o mistério quanto ao volante que será escolhido. Villasanti, que convive com dores no púbis, e Cuellar, que deve voltar a ser relacionado, são as alternativas.

A provável escalação gremista para iniciar o duelo, às 20h30min, teria: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Cuellar), Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.