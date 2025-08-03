Braithwaite reclama da falta de protagonismo do Grêmio: "Não dá para aceitar começar sempre atrás"

Braithwaite reconheceu que o desempenho gremista precisa melhorar. Lucas Uebel / Grêmio FBPA / Reprodução

A derrota para o Fluminense por 1 a 0, neste sábado (2), no Maracanã, serviu de alerta para o Grêmio. Isso porque o Tricolor, além do fraco desempenho, está na 14ª colocação no Brasileirão.

Na zona mista após a partida, Braithwaite reconheceu a necessidade de uma mudança de postura do time, principalmente nos primeiros minutos das partidas.

O atacante pediu mais personalidade do grupo e ressaltou que o Tricolor precisa começar melhor as partidas para superar a má fase.

— O segundo tempo hoje foi melhor, mas precisamos começar melhor o primeiro tempo. Não dá para aceitar começar sempre atrás, perdendo. Precisamos jogar mais com a bola desde o início do jogo — afirmou.

"Falta confiança"

Braithwaite destacou que o plano de Mano Menezes é jogar com a bola, mas reconheceu que isso não tem se concretizado nas últimas partidas.

— É o plano de jogo. Mano fala muito disso, mas está faltando colocar em prática no campo. Precisamos jogar e assumir o protagonismo. Fica fácil jogar quando estamos perdendo, mas temos que começar assim desde o início — completou Braithwaite.

O dinamarquês também admitiu que falta confiança ao grupo no início dos jogos, mesmo após vitória recente diante do Fortaleza.

— Falta um pouco de personalidade, talvez. Chegamos de uma vitória, isso deveria nos dar confiança. Mas precisamos iniciar o jogo com mais vontade de ter a bola. Só falta isso. Agora temos um jogo importante e precisamos jogar — avaliou.

Braithwaite ainda ressaltou que errar faz parte do futebol, mas o time precisa abandonar o receio de jogar desde o começo.

— O Mano quer que a gente jogue, ele sabe o que temos que fazer. Mas, dentro de campo, precisamos fazer um pouco mais. Não sei se é medo ou o quê, mas precisamos ser melhores com a bola. Errar faz parte do jogo, mas não podemos ter medo de jogar — finalizou.

Adaptação de Amuzu

Por fim, ele também comentou sobre o início instável do belga Francis Amuzu no clube e demonstrou confiança no companheiro. São 19 jogos e apenas um gol e uma assistência.

— Ele está se adaptando bem. O idioma é outro, mas está estudando português, está bem com o grupo e trabalhando forte. Tenho certeza que vai nos ajudar muito — afirmou.

O Grêmio volta a campo no próximo domingo (10), às 20h30min, na Arena, diante do lanterna Sport Recife, que ainda não venceu na competição.