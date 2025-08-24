Braithwaite após empate com o Ceará: "Não ganhamos por culpa minha"

Centroavante concedeu entrevista na zona mista da Arena, após a partida. Bruno Flores / Agência RBS

O centroavante Braithwaite assumiu a responsabilidade pelo empate em 0 a 0 contra o Ceará, na Arena, na noite deste domingo (23). O atacante viveu uma noite ruim, e saiu de campo vaiado ao ser substituído, já no fim da partida.

Na entrevista pós-jogo, já na zona mista da Arena, reconheceu sua culpa no resultado final. E admitiu que sua atuação foi "insuficiente":

— Queria ter feito o gol. Tenho que assumir essa responsabilidade. Hoje foi um dia em que o time jogou bem. Sou o primeiro a cobrar o meu rendimento. Hoje não foi suficiente. Não ganhamos hoje por culpa minha, tive oportunidades e não fiz. Vou trabalhar e tenho certeza que vou fazer muitos gols — projetou.

Braithwaite também falou sobre uma eventual disputa de titularidade com Carlos Vinícius, atacante recém-chegado ao Grêmio, ao afirmar que todos estão no clube "para ajudar". E minimizou as vaias:

— Não ouvi. Estava concentrado, queria ganhar — declarou.

Mano respalda atacante

Na entrevista coletiva após a partida, Mano comentou as vaias para o jogador. Disse que o torcedor analisou o "volume de jogo", e direcionou a insatisfação para o responsável por fazer os gols:

— O torcedor viu a equipe muito próximo da área do adversário, rondando a área. E aí, direcionou para quem tem que empurrar a bola para a rede essa frustração — resumiu.