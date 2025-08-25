Depois das vaias no empate do Grêmio em casa, Mano cita falta de qualidade e aguarda reforços

Mano viu pontos positivos no time que empatou com o Ceará. André Ávila / Agencia RBS

Um passo à frente, dois atrás. É essa a sina do Grêmio no Brasileirão. Depois da vitória sobre o Atlético-MG fora de casa, e a expectativa de crescimento do time com reforços e um ambiente melhor, veio o empate sem gols com o Ceará na Arena, no sábado (23).

Era para o jogo ser uma confirmação da nova fase do time. Mas depois de um bom primeiro tempo, com chances desperdiçadas e boas atuações de Cuéllar e Marcos Rocha, o Grêmio terminou a partida vaiado na Arena.

Apesar do resultado, Mano Menezes viu coisas positivas na equipe que podem trazer bons ventos para o Tricolor ali na frente. Depois da derrota para o Sport dentro de casa, o técnico entende que a atuação contra o Ceará deu boas impressões sobre o futuro da equipe.

— Depois do jogo que fizemos contra o Sport, quando saímos tristes, fizemos uma partida melhor como equipe. Esse é o ponto de partida que acredito que a análise vai caminhar. Essa é a que vamos levar. Falei aos jogadores isso. Quando saímos do jogo anterior, não saímos com nada. Hoje (sábado), saímos com um jogo bem jogado.

No entanto, Mano também apontou quais defeitos precisarão ser corrigidos.

— A nossa dificuldade é ter 60% da nossa posse dentro do campo adversário e não traduzir isso em gol. O porquê disso é ter nos faltado qualidade de jogo melhor. Fizemos a escolha mais simples muitas vezes, que é a de cruzar na área quando temos volume — analisou o treinador.

O Grêmio é um dos piores ataques como mandante no Brasileirão, com apenas nove gols em 10 partidas. Por isso, Mano disse que entende as cobranças do torcedor. Algo que será modificado apenas com vitórias.

— O jogo de casa traz um ingrediente bem claro, que ainda nos atrapalhará um pouco. Fomos bater um tiro de meta. Volpi foi organizar e o torcedor não entendeu. Ele tem pressa, quer apressar a equipe. Quando os resultados vierem, o torcedor terá mais calma para entender que é assim que precisamos construir a jogada — disse.

A avaliação teve respaldo dos seus jogadores. Marlon, na saída de campo após o jogo, também lamentou o desperdício das chances.

— A gente criou situação para fazer o gol. E pecamos no detalhe. Tem sido a tônica da nossa temporada. Quando não conseguirmos ganhar, temos que focar para somar ao menos um ponto — avaliou Marlon.

Cuéllar

O técnico do Grêmio também destacou a evolução do meia Cuéllar, que foi um dos melhores do Grêmio na partida de sábado.

— Agora, ele tem condição de poder render perto daquele jogador que o Grêmio imaginou e que todos imaginavam no futebol brasileiro. A gente fica feliz porque custou caro para a gente esperar esse momento. O jogador já estava em um nível de decepção consigo próprio, extremamente.

Arthur será novo reforço

Arthur, que assinará contrato com o clube até junho de 2026, chegará a Porto Alegre nesta segunda-feira (25) para realizar exames médicos. Uma esperança a mais para dar qualidade a um time que busca soluções ofensivas.