Grêmio

Recomeço?
Notícia

Depois das vaias no empate do Grêmio em casa, Mano cita falta de qualidade e aguarda reforços

Após frustrante 0 a 0 com o Ceará, treinador terá a semana toda para preparar o time que jogará contra o Flamengo

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS