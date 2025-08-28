Boa expectativa e blindagem a Marcelo Marques: o que disse ex-companheiro de chapa após reunião com o empresário

Marcelo Marques anunciou, na quarta-feira (27), que não disputará mais a presidência do Grêmio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Dutra, que integra e é um dos líderes do movimento político Grêmio + Democrático, havia sido cotado como pré-candidato antes da confirmação do nome de Marques, em junho.

Na saída da reunião, à reportagem de Zero Hora, Dutra fez uma avaliação positiva do encontro, mas manteve cautela ao falar sobre uma possível volta atrás de Marcelo Marques.

— Expectativa boa, clima bom. Esse desgaste imenso que o Marcelo sofreu. Esse estresse todo em relação à compra da Arena. Muitas cobranças em cima do Marcelo, como se ele já fosse presidente — comentou, e completou:

— Espero que se resolva esse estresse que ele está vivendo, e agora a gente vai proteger um pouco desse estresse.

Além da possibilidade de entrada do empresário na corrida eleitoral, também foi discutida a formação de uma nova lista de 180 nomes para disputar vagas no Conselho Deliberativo.

O anúncio da chapa, tendo ou não o nome de Marcelo Marques, deve ocorrer nesta sexta-feira (29). O prazo para inscrição se encerra às 18h.

Produção: Leo Bender