Como é tratada a situação de Mano Menezes no Grêmio contra o Atlético-MG

Mano deu aval para a contratação de um volante, que está em negociação avançada com a direção.

O Grêmio aposta e confia na manutenção de Mano Menezes para terminar bem a temporada de 2025. Por isso, mesmo em caso de derrota neste domingo (17) para o Atlético-MG, a direção pretende manter o trabalho da atual comissão técnica.

A avaliação é de que trocar de técnico, neste momento, não seria o melhor caminho para o clube. Só um resultado muito fora do ordinário neste domingo, segundo fontes ouvidas por Zero Hora, poderia mudar essa posição da direção.

Nas conversas do departamento de futebol nos últimos dias, a confiança na condução de Mano foi reforçada. Alguns motivos listados por fontes com conhecimento do dia a dia do clube sustentam essa decisão.

O clima no CT Luiz Carvalho é considerado bom. Os jogadores consultados também reforçaram a confiança nas ideias e no modelo de trabalho atual. Mesmo que alguns atletas também tenham críticas a algumas situações. O trabalho de campo, assim como os conceitos táticos buscados, da mesma forma contam com a aprovação da maioria dos atletas.

Outra questão que dá suporte para a continuidade de Mano é que o técnico tem participado ativamente da busca por reforços para o segundo semestre. Um volante, que teve o aval da comissão, está se aproximando de acerto com o Grêmio. Assim como aconteceu no acerto com Marcos Rocha, que assinará contrato até o final de 2026 com o Tricolor.