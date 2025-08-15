Atlético-MG x Grêmio: tudo sobre o jogo da 20ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo (17), às 16h, pela 20ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte.

O Tricolor vem de derrota para o Sport em casa por 1 a 0, na última rodada. Já o Galo, pelo Brasileirão, empatou com o Vasco em 1 a 1. Na Sul-Americana, venceu o Godoy Cruz, de virada, por 2 a 1.

Escalações para Atlético-MG x Grêmio

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Scarpa; Rony e Hulk. Técnico: Cuca

Grêmio: Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti Cuéllar; Pavon, Cristian Olivera e Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes

Arbitragem para Atlético-MG x Grêmio

Alex Gomes Stefano, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio carioca). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde assistir a Atlético-MG x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Atlético-MG x Grêmio

Atlético-MG

Na 10ª posição no Brasileiro, com 24 pontos, o Galo vem de empate com o Vasco na rodada anterior do campeonato. O time atuou na última quinta-feira (14) e venceu o Godoy Cruz pelas oitavas da Sul-Americana.

Pela sequência de jogos, o técnico Cuca pode preservar alguns atletas, pensando no restante da temporada. O Atlético-MG fez três contratações até o momento: Alexsander, Biel e Reinier.

Grêmio

A fase vivida pelo Tricolor não é das melhores. Pelo Brasileirão o time perdeu para o lanterna, Sport, em casa, no domingo (10).

O técnico Mano Menezes deve fazer alterações no time titular para a partida de domingo. Pensando em se defender melhor, o treinador pode optar pela escalação de um meio de campo com três volantes. Braithwaite, suspenso, será substituído por Carlos Vinícius.

Acompanhe em tempo real