Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo (17), às 16h, pela 20ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte.
O Tricolor vem de derrota para o Sport em casa por 1 a 0, na última rodada. Já o Galo, pelo Brasileirão, empatou com o Vasco em 1 a 1. Na Sul-Americana, venceu o Godoy Cruz, de virada, por 2 a 1.
Escalações para Atlético-MG x Grêmio
Atlético-MG: Éverson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Scarpa; Rony e Hulk. Técnico: Cuca
Grêmio: Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti Cuéllar; Pavon, Cristian Olivera e Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes
Arbitragem para Atlético-MG x Grêmio
Alex Gomes Stefano, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio carioca). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir a Atlético-MG x Grêmio
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.
Como chegam Atlético-MG x Grêmio
Atlético-MG
Na 10ª posição no Brasileiro, com 24 pontos, o Galo vem de empate com o Vasco na rodada anterior do campeonato. O time atuou na última quinta-feira (14) e venceu o Godoy Cruz pelas oitavas da Sul-Americana.
Pela sequência de jogos, o técnico Cuca pode preservar alguns atletas, pensando no restante da temporada. O Atlético-MG fez três contratações até o momento: Alexsander, Biel e Reinier.
Grêmio
A fase vivida pelo Tricolor não é das melhores. Pelo Brasileirão o time perdeu para o lanterna, Sport, em casa, no domingo (10).
O técnico Mano Menezes deve fazer alterações no time titular para a partida de domingo. Pensando em se defender melhor, o treinador pode optar pela escalação de um meio de campo com três volantes. Braithwaite, suspenso, será substituído por Carlos Vinícius.
Acompanhe em tempo real
