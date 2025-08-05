As razões para a dificuldade do Grêmio no Brasileirão

Mano Menezes busca soluções para dificuldades da equipe no Brasileirão. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Atacar e defender. Em resumo, é isso que um time de futebol precisa fazer dentro de campo para vencer. Mas uma dessas tarefas se mostra cada vez mais difícil para o Grêmio. A expectativa era de que Mano Menezes conseguiria resolver as dificuldades ofensivas da equipe durante a parada do calendário para o Mundial de Clubes. Mas depois de oito jogos, e apenas sete gols feitos, o problema parece cada vez maior. E com o rol de soluções possíveis cada vez menor.

O técnico gremista trocou nomes, testou variações táticas, mas a resposta em campo ainda não surgiu. E apesar das tentativas de encontrar soluções para o problema, a equipe também não tem apresentado bom rendimento ao tentar se defender dos adversários.

— O Grêmio, hoje, é incapaz de sustentar defensivamente um meia de criação na equipe — que não jogue sem a bola — os dois meias criativos no elenco pouco participam do jogo quando a bola está com o adversário. Isso significa ter que priorizar jogadores de marcação — opinou Jéssica Cescon, comentarista do SporTV

Mas tudo no futebol de hoje é posicionamento e encaixe de marcação: se a linha de defesa e especialmente o primeiro volante não têm a agilidade e força para vencer duelos, o time é incapaz de jogar em linha alta e diminuir o campo. Com mais campo para preencher, mais faz-se necessário correr, mais espaço aparece para ocupar sem a bola no pé. Portanto, é a soma de um sistema defensivo mal planejado nos últimos anos, com jogadores de características diferentes do que o time precisa —concluiu.

Números

Os números escancaram o péssimo rendimento ofensivo do Grêmio no Brasileirão. Entre os 20 participantes da competições, o Tricolor registra números ruins em quesitos ofensivos. O time é o segundo pior no ranking de posse de bola bola. Só 43%, na frente dos 41,4% do Ceará. É também o segundo time que menos finaliza na competição, com uma média de 10,8 chutes por partida.

— O Grêmio não consegue hoje chegar ao terço final do campo a não ser num contra-ataque esporádico. Com bola trabalhada, não chega nem perto. Por elenco, por um trabalho que não foi comprado por todos os jogadores, aí não tem jeito. O ano de 2025 é de sobrevivência. Tentar usar as próximas duas janelas para botar mais velocidade no elenco. O Cruzeiro é uma boa referência para isso — disse Sérgio Xavier, comentarista do SporTV.

Ponto positivo

O que fica de positivo é a eficiência em tirar a bola dos adversários. O Grêmio é o segundo time a mais desarmar os oponentes, com uma média de 18,8 por partida. O Fortaleza lidera o fundamento, com 19,1 desarmes em média por jogo.

Enquanto a direção ainda trabalha para incorporar mais jogadores ao grupo de Mano, duas caras novas serão integradas ao time a partir desta terça-feira (5). Após a segunda ter sido de folga, os atletas se reapresentam para iniciar a preparação para o jogo deste domingo (10) contra o Sport. Balbuena e Carlos Vinícius ficaram em preparação nos últimos dias e farão suas estreias contra a equipe pernambucana na Arena.

Os números do Grêmio no Brasileirão:

2º time que menos finaliza no Brasileirão

10,8 por jogo

9,1 por jogo (Juventude)

2º time com menos posse de bola

43%

41,4% (Ceará)

3º time com menos passes certos por jogo

280

278 (Juventude)

253 (Ceará)

2º time que mais desarma em média

18,8 por jogo

19,1 por jogo (Fortaleza)