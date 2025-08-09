As novidades que Mano prepara no Grêmio para o jogo contra o Sport

Balbuena fará sua estreia pelo Grêmio neste domingo. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Uma nova versão do Grêmio vai a campo neste domingo (10), às 20h30min, contra o Sport. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão. Mano Menezes prepara mudanças em todos os setores da equipe para buscar uma vitória.

Entre estreias, retornos de lesionados e jogadores voltando de suspensão, o Tricolor terá pelo menos cinco novidades na comparação ao time que perdeu para o Fluminense na última rodada.

Setor defensivo

A defesa é um dos setores com o maior número de alterações em relação ao último jogo. Wagner Leonardo deve ser o único titular mantido para a partida contra o Sport. Ao seu lado, uma das principais atrações da noite fará sua estreia. Balbuena jogará pelo lado direito da defesa. Camilo é o favorito para ser o lateral-direito, com Marlon retornando para o lado esquerdo após cumprir suspensão.

Meio-campo e ataque

Mano fez testes ao longo da semana de treinos para definir quem será o parceiro de Dodi na proteção ao sistema defensivo. Cuéllar, recuperado de uma série de lesões musculares, é um dos candidatos. Mas Villasanti e Edenilson também foram observados durante o período de treinos.

Alysson e Riquelme terão o retorno de Cristian Oliveira, suspenso contra o Fluminense, na construção das jogadas ofensivas. Com dores no pé direito, Braithwaite é dúvida.

Caso o centroavante não esteja em condições físicas, Carlos Vinícius é o favorito a ser utilizado. O ex-centroavante do Fulham deve fazer a estreia pelo Grêmio neste domingo.

Em 14º, com 20 pontos, o Grêmio ainda vê uma distância tranquila para o Z-4. O Vasco tem 15 pontos e é o 17º lugar, primeiro clube na zona do rebaixamento.

Sport ainda não venceu no campeonato

Em busca de sua primeira vitória no Brasileirão, o Sport também conta com suas dúvidas para a partida. Após cumprir suspensão na última rodada, Lucas Lima deve voltar ao time titular no lugar de Rodrigo Atencio.

Outra possível mudança é a saída do lateral-esquerdo Igor Cariús. O técnico Daniel Paulista testou o zagueiro Chico na posição. Mas também observou Dévyson.

Com apenas seis pontos somados após 16 jogos, o Sport é o último colocado no Brasileirão.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.