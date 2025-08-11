As justificativas de Mano Menezes para o mau momento vivido pelo Grêmio

Treinador teve sua permanência assegurada pela direção gremista. André Ávila / Agencia RBS

Após a derrota para o Sport na Arena, a direção do Grêmio optou por manter Mano Menezes no cargo.

Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, o técnico entende que o clube ainda não entregou os reforços necessários e que é fundamental que a direção encontre essas peças rapidamente. Na sua avaliação, não é possível aguardar muito tempo — como ocorreu nas chegadas de Balbuena e Carlos Vinícius.

Posições fundamentais

Após o Mundial de Clubes, apenas o zagueiro e o centroavante foram contratados. Alex Santana chegou ao Grêmo antes de julho. Ainda assim, o treinador afirmou a pessoas ouvidas por ZH que faltam algumas posições fundamentais no elenco.

Prioridades de Mano

Mano quer a contratação de um lateral-direito, um primeiro volante e um armador. Na defesa, no jogo contra o Sport, Camilo jogou improvisado.

João Pedro, recuperado de lesão, deve voltar contra o Atlético-MG, domingo (17), às 16h, na Arena do Galo, pela primeira rodada do returno do Brasileirão.