Artilheiro da Série B, ex-Grêmio tenta levar time à primeira divisão após 31 anos

Protagonista de uma das principais conquistas do Grêmio neste século, o atacante Pedro Rocha vive um momento de redenção na carreira. O jovem que brilhou no Tricolor e foi vendido ao futebol russo até retornou ao Brasil, mas não conseguiu se firmar entre os clubes da elite. Na segunda divisão, ele volta a ter destaque e pode retornar à Série A do Campeonato Brasileiro em breve.

Atualmente no Remo, Pedro Rocha é titular e tem sido o principal jogador da surpreendente campanha da equipe na Série B. Após 20 rodadas, o clube está na quinta colocação, com 30 pontos, estando apenas três atrás do primeiro time do G4, a Chapecoense.

Na competição, Pedro Rocha já balançou as redes 10 vezes entre os 19 jogos que disputou. Além disso, soma duas assistências. Em contrapartida, na última rodada, o jogador foi expulso diante da Ferroviária, em jogo que o Remo foi derrotado por 2 a 0, em casa.

Marcado na história do Grêmio

Em 2015, o atacante teve a primeira oportunidade no time principal do Grêmio. No ano seguinte, foi peça importante da equipe no título da Copa do Brasil, sendo o autor de dois gols no jogo de ida da final, a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG.

Antes das quartas de final da Libertadores de 2017, também conquistada pelo Tricolor, Pedro Rocha foi negociado com o Spartak Moscou e só retornou ao Brasil em 2019 para defender o Cruzeiro.

Passagem pelo futebol brasileiro

Nos últimos anos, antes de chegar ao Remo, ele também atuou por Flamengo, Athletico-PR, Fortaleza e Criciúma. No time cearense, inclusive, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A lesão o tirou dos gramados por oito meses em 2023.

Após o período no departamento médico, Pedro Rocha não conseguiu retomar o espaço no Fortaleza e foi emprestado ao Criciúma. Em apenas sete jogos, ele não balançou as redes e viu o time catarinense ser rebaixado para a Série B.

Na briga pela Série A

Aos 30 anos, Pedro Rocha chegou ao clube nesta temporada com contrato até o fim do ano. Em 2025, o atacante conquistou o Campeonato Paraense e é o artilheiro da Série B com 10 gols, sendo três a mais que o segundo colocado, Anselmo Ramon, do CRB.

No Remo, o jogador tem a companhia de outros atletas que já passaram pela dupla Gre-Nal. Felipe Vizeu e Janderson estiveram no Grêmio, enquanto Klaus e Nathan vestiram a camisa do Inter. Entre outros nomes conhecidos está o diretor executivo Marcos Braz, ex-Flamengo.

Na quinta colocação após 20 rodadas, o Remo briga pelo retorno à primeira divisão nacional após 31 anos. Desde 20 de junho, o clube é treinado pelo português António Oliveira, que não apresenta bons resultados. Em oito jogos são duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.