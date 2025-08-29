Arthur tem nome publicado no BID e está liberado para jogar pelo Grêmio

Arthur pode voltar a jogar pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O nome do volante Arthur foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta sexta-feira (29). Assim, o jogador já pode voltar a jogar pelo Grêmio.

A expectativa inicial é de que Arthur jogue contra o Mirassol. No entanto, já pode ficar à disposição contra o Flamengo, neste domingo (31).

Arthur foi anunciado oficialmente pelo Grêmio nesta quinta-feira (28). O retorno do meio-campista campeão da Libertadores em 2017 acontece depois de sete anos.

Quando deixou o Grêmio, Arthur foi vendido para o Barcelona. Na Europa, também passou por Liverpool, Juventus e Girona.

Publicação aconteceu nesta sexta-feira. CBF / Divulgação

Nesta sexta-feira, também ocorre a apresentação oficial do jogador. O jogador assinou contrato até o final de junho de 2026, com a possibilidade de prorrogação até dezembro, depois de desembarcar em Porto Alegre na segunda-feira (25) e realizar exames médicos.