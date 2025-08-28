Arthur fala sobre retorno ao Grêmio após sete anos: "Queria voltar a sentir esse carinho"

Arthur volta ao clube que o projetou para o futebol mundial em 2017. Jonathan Heckle / Agencia RBS

O retorno de Arthur ao Grêmio foi oficializado nesta quinta-feira (28) pelo clube gaúcho. Após sete temporadas na Europa, o meio-campista volta à Porto Alegre com o intuito de recuperar o futebol apresentado com a camisa gremista entre 2017 e 2018.

Para isso, voltou para casa em busca do carinho da torcida do Tricolor. A primeira amostra disso foi em sua chegada na capital com a recepção dos torcedores.

— Falei do meu interesse em voltar para o Grêmio. É a sensação de voltar para casa. Todo o carinho que eu recebi, desde o Instagram, mensagens, até na chegada. Eles sabem, mas eu também quero falar aqui que é recíproco. Acho que também uma das decisões para voltar é por esse carinho que eu tenho deles. Queria voltar a sentir esse carinho, queria me sentir de volta em casa e aqui estou — disse em entrevista à Grêmio TV.

Depois de sete temporadas longe do Grêmio, Arthur garantiu que volta mais maduro, profissionalmente e pessoalmente.

— Acho que hoje volto como realmente um homem muito mais maduro. Acho que é muito mais maduro em tudo, desde questão profissional, taticamente, fisicamente, leitura de jogo — disse o meia.

Arthur afirmou, ainda, que quer servir de inspiração para os meninos da base tricolor. O jogador pretende ser exemplo para a "garotada" subindo para o time principal:

— Hoje eu posso ajudar esses garotos, porque tenho essa experiência, já fiz esse caminho que eles estão fazendo. Cada detalhe vai ser importante. Cada detalhe vai ser importante pra gente voltar a sonhar e querer esse alto nível, ganhar títulos e fazer o nosso melhor — finalizou.

Arthur ainda não tem data para ser apresentado, mas deve fazer sua estreia com a camisa gremista no jogo contra o Mirassol. A partida acontece no dia 13 de setembro, um sábado, na Arena.