Arthur encaminha rescisão com a Juventus e fica próximo de acerto com o Grêmio

Jogador deve assinar com o Tricolor até dezembro de 2026. Juventus / Divulgação

O obstáculo que ainda atrapalha o acerto definitivo entre Grêmio e Arthur teve um encaminhamento nas últimas horas. O jogador avançou na rescisão com a Juventus. Um problema a menos para confirmar o retorno a Porto Alegre.

O fim do vínculo com o clube italiano é o grande entrave para confirmar seu retorno ao Tricolor. O volante tem um salário anual de 5 milhões de euros no clube italiano, com vínculo até 2027.

Detalhes financeiros

Para viabilizar essa saída antecipada, Arthur e seus representantes negociam os detalhes financeiros da rescisão com a Juventus. O jogador abrirá mão de valores a receber para viabilizar o desejo de jogar novamente no Grêmio.

A expectativa inicial era de que ele viajaria a Porto Alegre ainda nesta quarta-feira (20), mas a tendência é de que ele finalize essa situação até o fim desta semana e venha para o Brasil até o próximo domingo (24).

Gatilhos

Entre Grêmio e Arthur está tudo encaminhado para a assinatura de contrato até dezembro de 2026, com salários, gatilhos por performance e o pagamento de luvas no mesmo patamar que recebia Luis Suárez.