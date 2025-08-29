Arthur é apresentado como novo reforço do Grêmio; acompanhe ao vivo

Anunciado na quinta, Arthur está de volta ao Grêmio e será apresentado no auditório da Arena a partir das 13h30min desta sexta-feira (29). O atleta assinou um contrato de empréstimo até o final de junho de 2026, com chance de prorrogação até dezembro do mesmo ano.
A apresentação do jogador terá transmissão ao vivo no YouTube de GZH, a partir das 13h.
Arthur teve destaque no Grêmio, principalmente após a conquista da Libertadores de 2017. No time, ele também foi campeão da Copa do Brasil 2016 e da Recopa Sul-Americana 2018.